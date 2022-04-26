Установлено, что стрельбу в детсаду "Рябинка" в поселке под Ульяновском устроил 26-летний Руслан Ахтямов. По данным Telegram-канал Shot, мужчину, который вломился в садик в тихий час и открыл огонь из ружья, убившего сотрудницу и двух детей - 5 и 6 лет, а потом покончившего с собой, опознала его мать.

С 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с пенсионером Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Ахтямов вел замкнутый образ жизни. Он уехал вместе с пенсионером, чтобы пострелять из ружья.

Установлено, что в садике не не было охранника, была установлена только тревожная кнопка.