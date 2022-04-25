Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что экономика Татарстана испытывает сильнейшее давление из-за санкций, которые наложены США и Европой на Россию в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Минниханова.

На совещании об исполнении республиканского бюджета стало известно, что в первом квартале этого года в казну поступило 93, 2 миллиарда рублей. Из них 85 миллиардов - собственные доходы Татарстана. В целом эти цифры неплохие, считает Рустам Минниханов, но это - не повод расслабляться.

"Ситуация, которая есть, прогнозирует некое ухудшение. И к этому мы должны быть готовы", — цитирует Минниханова "Ъ".

Министерствам Рустам Минниханов поручил каждую неделю проводить беседы с предприятиями, которые столкнулись со сложностями, готовить оперативно меры по поддержке пострадавшим от санкций.