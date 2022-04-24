Он хочет нормально жить: Тиньков ведет переговоры о продаже своей 35-процентной доли в «Тинькофф»

Российский бизнесмен Олег Тиньков намерен продать оформленную на семейный траст 35-процентной долю в TCS Group (владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф Страхованием» и другими активами) и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из источников агентства, он ведет активные переговоры и намерен полностью выйти из российских активов. Другой источник подтвердил продажу и добавил, что это началось задолго до специальной операции и жестких ограничений.

О том, что бизнесмен, который попал под санкции Великобритании из-за ситуации на Украины, хочет продать все российские свои активы, знает знакомый одного из претендентов на долю. Именно он заявил, что Тиньков хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной», сообщает РБК.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что «Тинькофф банк» решил сменить бренд, который планируют запустить в этом году.

Недавно Олег Тиньков резко высказался против ситуации на Украине, добавляя что его поддерживают порядка 90% россиян. Однако не прошло и пару часов после заявления банк дистанцировался от его слов. В организации пояснили, что бизнесмен говорит лишь свое мнение и «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф».