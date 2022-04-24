Сознались в страшном преступлении: арестованы мать и дядя, подозреваемые в убийстве детей

Вчера, 23 апреля, в Воронежской области были арестованы судом 28-летнюю мать и ее 32-летнего брата, подозреваемых в убийстве двоих мальчиков 7 и 8 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение от регионального управления Следственного комитета России.

На допросе они сознались в содеянном, в скором времени им предъявят обвинения. Сейчас родственники до 22 июня будут сидеть в СИЗО.

По предварительной информации следствия, в пятницу, 22 апреля, в селе Терновка в квартире одно жилого дома были найдены тела детей с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве следователи задержали их дядю и мать.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц») УК РФ. По указанию руководителя регионального управления СКР, дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата управления.