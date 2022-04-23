В Казани идут активные поиски пропавшего пять дней назад 20-летнего Раиля Загидуллина. Молодой казанец вышел из дома в понедельник, 18 апреля, ушел в неизвестном направлении, и больше его никто не видел. На связь Раиль не выходит, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы Раиля: рост около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была ветровка горчичного цвета, черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кто видел этого парня, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.