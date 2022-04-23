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Фото: gazettco.com

В Татарстане пенсионерка хотела золотые сережки, но ее загнали в долги

23.04.2022, 10:20 110 prokazan.ru
В социальных сетях 61-летняя жительница Тукаевского района Республики Татарстан получила сообщение, что выиграла золотые сережки. Женщина порадовалась от души и написала организаторам конкурса, что она им признательна и готова получить свой приз.
 
Незнакомцы, которые выдавали себя за организаторов розыгрыша, попросили пенсионерку прислать им паспортные данные для оформления выигрыша. Женщина предоставила то, о чем попросили. Но сережек так и не получила, зато получила  уведомления и звонки от микрофинансовой организации, в которой ей сообщили, что на ее имя был оформлен микрозайм в размере 6 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции Набережных Челнов возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
 
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Востоковед предупредил Россию, что дружить с Китаем опасно
08:56, 16.04.2022
Размах круче, чем в 90-х: более 90 сотрудников ГИБДД сколотили ОПГ, все задержаны
08:43, 16.04.2022
На 17-й этаж жилого дома после взрыва прилетел загадочный предмет
08:07, 16.04.2022
Матери по ошибке сообщили о гибели сына во время спецоперации на Украине
05:00, 16.04.2022
Россия увидит: расшифровано пророчество Ванги о заговоре против России
01:00, 16.04.2022
Стало известно, сколько заработал Путин в 2021 году
00:01, 16.04.2022
Мужчина пытал связанную пищевой пленкой и скотчем сожительницу
20:00, 15.04.2022
Неизвестные взяли кредит на врача, пока тот сидел в СИЗО
19:00, 15.04.2022
При вскрытии пола в бывшей заброшенной бане обнаружили труп женщины
16:32, 15.04.2022
30 заключенных в колонии в знак протеста порезали себе вены осколком пуговицы
15:34, 15.04.2022
Ученика 8 класса задержали с селитрой и ножами - пацан готовил массовую бойню
09:20, 15.04.2022
95-летнего фронтовика ударили по голове и ограбили ради печенек и молока
08:49, 15.04.2022
Ушел на расследование и не вернулся: тело участкового нашли около кладбища
07:54, 15.04.2022
Российский ракетный крейсер Москва затонул при буксировке в шторм
05:00, 15.04.2022
Должно насторожить: онколог Минздрава рассказал, как выявить рак по самому обычному анализу крови
01:00, 15.04.2022
Подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу и проломили ей голову кирпичом
00:01, 15.04.2022
Полиция нашла 43-летнюю женщину, которая выбросила в мусоропровод живого новорожденного
20:00, 14.04.2022
С 1 мая в России начнет работать бесшовная система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
17:21, 14.04.2022
Минобороны РФ: американские ученые ставили опыты на психбольных на Украине
17:10, 14.04.2022
ВСУ нанесли авиаудары по российскому поселку, среди раненых есть маленький ребенок
13:21, 14.04.2022
Экс-ректора КФУ Гафурова этапировали в Тольятти для проведения экспертизы
10:58, 14.04.2022
Немного не дошел до дома: в гибели 13-летнего мальчика обвинили девушку, которая напоила его
10:37, 14.04.2022
Женщина сделала себе желто-синий маникюр и тут же стала целью ФСБ
10:15, 14.04.2022
Водителей даже берут под арест: ГИБДД в России проводит новую спецоперацию
08:55, 14.04.2022
Брюнеткой, которая заживо сожгла бездомного на улице, займется суд присяжных
08:36, 14.04.2022
Минобороны РФ предупредило о возможном ударе по Киеву при определенном условии
05:00, 14.04.2022
Прислушайтесь к себе: доктор медицинских наук назвал пять самых ранних признаков рака
01:00, 14.04.2022
Прохожий-бомж насильно поцеловал школьницу на городской улице
17:33, 13.04.2022
Смерть на глазах сотен людей: хоккеист умер на льду прямо во время матча
17:25, 13.04.2022
СКР: на Украине найдены тела русских солдат со следами прижизненных пыток
11:28, 13.04.2022
Врач-психотерапевт вывел формулу человеческого счастья: что для него надо?
10:58, 13.04.2022
Все видел ребенок: полицейские застрелили мужчину, который зарезал собаку и пытался убить жену
09:57, 13.04.2022
Обещали вернуть, когда пойдут работать: 11-летняя девочка отдала одноклассникам миллион
09:36, 13.04.2022
Поспорили на 1000 рублей: пятиклассник на спор выпрыгнул из окна школы
08:46, 13.04.2022
У них не было иного выхода: Кадыров заявил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе
05:00, 13.04.2022
Если болит поясница: Елена Малышева рассказала, что такая боль может быть очень опасной
01:00, 13.04.2022
Грабители ворвались в дом бизнесмена, но деньги брать вдруг отказались
00:01, 13.04.2022
В России автоматически продлят действие водительских прав, которые подлежат скорой замене
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
16:34, 12.04.2022
Ревнивый мужчина задержан за то, что истязал беременную подругу
15:32, 12.04.2022
Трое устроили самосуд над педофилом, но тотально ошиблись - изнасиловали и убили не того
15:01, 12.04.2022
90-летняя бабушка четыре дня умирала под кипятком, перепутав краны с водой
14:13, 12.04.2022
Равиль Зиганшин сопроводил Путина и Лукашенко по космодрому Восточный
11:09, 12.04.2022
Перепутали диагноз: 9-летний мальчик умер из-за несвоевременной госпитализации
10:54, 12.04.2022
Только крикнула и упала: женщина увидела, как дочь пытается покончить с собой, и умерла от шока
10:07, 12.04.2022
Резня на зоне: в колонии убит заключенный, еще трое сидельцев ранены
09:18, 12.04.2022
Отец до смерти забил сына топором и закопал его тело в коробке: коробку нашла любопытная девочка
08:43, 12.04.2022
На нем не было живого места: сотрудник полиции избил пьяного мужчину, который потом умер
08:33, 12.04.2022
Главное - не лечь спать: Алла Михеева рассказала, как до нее домогался знаменитый артист
01:00, 12.04.2022
Найдено тело многодетной матери, которая ушла из дома с тремя бутылками водки
00:01, 12.04.2022
Подполковник полиции заставлял подчиненную готовить ему еду, взамен давал короткий рабочий день
20:00, 11.04.2022
Путин поручил предоставить идеи по повышениям зарплат, пенсий и МРОТ до 20 апреля
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Взяли обычные нитки и иголки: заключенные в российской колонии зашили себе рты
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
16:22, 11.04.2022
Старший подросток заставил школьника пить из лужи
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Женщина чуть не погибла в ванной из-за собственного наглого кота
07:00, 10.04.2022
Выживут только внимательные: сильнейшая ведьма Сибири Голунова предсказала страшные события в 2022
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Все, что мы делали - ели, спали и играли на компе: Дилара подтвердила развод с Моргенштерном
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Google-переводчик начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мертвых русских»
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О продлении майских каникул и смерти Жириновского: Главное на 6 апреля
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
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Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
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Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
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Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
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Вооружились до зубов: На чердаке дома нашли тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
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Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
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Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью