В социальных сетях 61-летняя жительница Тукаевского района Республики Татарстан получила сообщение, что выиграла золотые сережки. Женщина порадовалась от души и написала организаторам конкурса, что она им признательна и готова получить свой приз.

Незнакомцы, которые выдавали себя за организаторов розыгрыша, попросили пенсионерку прислать им паспортные данные для оформления выигрыша. Женщина предоставила то, о чем попросили. Но сережек так и не получила, зато получила уведомления и звонки от микрофинансовой организации, в которой ей сообщили, что на ее имя был оформлен микрозайм в размере 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Набережных Челнов возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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