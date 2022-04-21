В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Chelny-biz

Следователи считают, что 48-летний житель города в марте этого года выкладывал в социальных сетях ложные сведения о спецоперации РФ на Украине.

Против мужчины возбуждено дело по статье 207.3 части 1 УК России - "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ" - и 282 ч.2 УК РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".