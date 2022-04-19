На трассе в Татарстане сегодня погиб водитель отечественной легковушки в жестком столкновении в внедорожником, сообщает ГИБДД Татарстана.

Авария случилась 19 апреля на дороге Казань-Йошкар-Ола на объездной дороге вокруг Зеленодольска в направлении Волжска.

"Лада" выскочила на полосу встречного движения, по которой двигался внедорожник Toyota. После столкновения обе машины выбросило с дороги, а водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют инспекторы.