В архивных пророчествах болгарской провидицы Ванги исследователи ее предсказаний из издания "Факти" нашли предсказание о будущем России. Провидица уверяла, что в России поменяется политический срок, но развиваться по капиталистическому пути страна не станет.

Слепая ясновидящая сказала, согласно записям в архиве, следующее:

"Социализм вернется, но с новым лицом. Снова будет Советский Союз, но обновленный. Опять будут земледельческие кооперативы, и Болгария преодолеет трудности. Процветание Болгарии возможно только в союзе с Россией — она наша мать. Россия всегда была и будет великой силой", — пророчила Ванга.

Тем не менее, что имела в виду болгарская ясновидящая, неизвестно. Возможно, в ее понимании социализм был несколько иным.