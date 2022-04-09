ВСУ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Но нужен он был не для достижения военных целей, а для того, чтобы создать нужную и выгодную картинку, в том числе и видеокадры, для убеждения мировой общественности в российской агрессии. Такое заявление сделали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Военные и аналитики СЦКК и ДНР сравнили все факты, доступные на данный момент, и поняли, что удар по вокзалу был спланированной провокацией.

"Оперение" ракеты, зафиксированной на фотографиях, свидетельствует, что она выпущена из тактического ракетного комплекса "Точка-У". У боеприпаса была кассетная головная часть. Такое вооружение российская армия не использует.

В результате ракетного удара по вокзалу погибли 50 человек. Из них пятеро - дети, 45 - взрослые.

38 человек погибли прямо на вокзале. В городские больницы были доставлены 98 человек, среди которых 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.