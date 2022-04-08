В Новосибирской области в доме во время пожара заживо сгорели двое детей в возрасте 14 и 16 лет.

Трагедия разыгралась в поселке Тогучинского района.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В момент начала пожара в доме с детьми оставался только пьяный отец. Мать ушла на работу. Пожарные приехали быстро, но уже случилось непоправимое. Двое детей погибли, сгорев заживо. Их сестра в возрасте 11-лет с ожогами доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело.