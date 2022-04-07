Руководитель военного следственного комитета рассказал о результатах работы и предстоящих планах

На территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики деятельность по рассмотрению сообщений о преступлениях, а также расследованию уголовных дел в отношении военнослужащих и определенной категории гражданских лиц осуществляет 384 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации, который дислоцируется в г. Казани.

О результатах работы и предстоящих планах мы решили побеседовать с руководителем данного военного следственного отдела подполковником юстиции Салаповым А.П.

Александр Павлович, в прошлом году Вы уже давали интервью нашему изданию, что изменилось за прошедший 2021 год? Какие достигнуты успехи, что произошло нового во вверенном Вам коллективе?

В 2021 году коллективом отдела была проделана большая работа, которая позволила по ряду направлений деятельности существенно улучшить ранее достигнутые результаты.

Так, на 43 % (с 30 до 43) возросло количество впервые направленных надзирающему военному прокурору Казанского гарнизону уголовных дел с обвинительными заключениями, в том числе 9 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Кроме того, большое внимание продолжает уделяться работе по возмещению ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений. Так, в 2021 году по оконченным уголовным делам ущерб составил 2 млн. 630 тыс. руб., при этом в результате реализации процессуальных полномочий следователями удалось возместить 1 млн. 371 тыс. руб., а также наложить арест на имущество обвиняемых на сумму 2 млн. 209 тыс. руб. Тем самым следователи отдела обеспечили 100% возмещение ущерба, причиненного преступлениями государству и гражданам.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее актуальных уголовных делах, расследованных в 384 ВСО СК России и рассмотренных в 2021 году в суде?

Коллективом отдела ведется бескомпромиссная борьба с таким явлением как взятничество.

В прошлом году мною было рассказано о том, что промышлявшими взятками и денежными поборами работник одного из районных военных комиссариатов и старший офицер Казанского военного танкового училища были осуждены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях службы исполнения наказаний, также к ним были применены штрафы на крупные суммы, намного превышающие размеры получаемых взяток.

В 2021 году борьба со взятничеством была продолжена, и по уголовным делам, следствие по которым велось следователями 384 ВСО судами были осуждены ряд граждан, дававших взятки.

При этом, надо учитывать тот факт, что даже если дача взятки имело место несколько лет назад и пока что об этом никто не знает, но органам следствия это может стать известно, когда очередной взяточник будет пойман с поличным, ведь тогда следователями будут исследованы переписка последнего, банковские переводы и тому подобное, что позволит выйти на след взяткодателей спустя прошедшее время и тогда уже взяткодателям придется отвечать по всей строгости закона.

С учетом изложенного, призываю граждан не давать взятки и не выступать посредником в даче взятки, а если уже произошла ситуация, когда пришлось столкнуться с вымогательством взятки должностным лицом или ранее пришлось дать взятку, советую обратится в следственные органы и заявить об указанных фактах, в таком случае, согласно действующего законодательства лицо, заявившее о таком преступлении будет освобождено от уголовной ответственности.

Александр Павлович, в апреле 2022 года началась призывная компания, для многих читателей актуальным является вопрос участия призывников в боевых действиях, есть ли Вам что сказать читателям?

Военнослужащие по призыву не должны принимать участие в боевых действиях, их участие запрещено. За исполнением данного запрета следят органы военной прокуратуры. Поэтому призывникам, а также их родителям, советую не уклоняться от призыва на военную службу, а напротив рассматривать призыв на военную службу как возможность получить военную специальность, а также получить льготы к поступлению в высшее учебное заведение. Уже сейчас, при трудоустройстве в государственную или муниципальную организацию требуют представить военный билет, а лицам, получившим справку взамен военного билета о том, что они не прошли военную службу без уважительных причин, в трудоустройстве отказывается. Кроме того, лица, уклоняющиеся от призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, подлежат уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ.

Александр Павлович, можете сообщить о том, совершаются ли военнослужащими преступления, связанные с уклонением от прохождения военной службы, а также каковы результаты розыска таких лиц?

За последние годы за воинскими частями, дислоцированными на подследственной 384 ВСО СК России территории, не учтено ни одного преступления, предусмотренного ст. ст. 337-338 УК РФ.

Вместе с тем, хочется заметить, что уклоняющиеся от прохождения военной службы военнослужащие подрывают боеспособность войсковых частей, поскольку в их отсутствие другим военнослужащим приходится исполнять обязанности данных военнослужащих. Если кто-то из читателей знает о таких лицах, прошу сообщить о них в ближайший районный военный комиссариат или в 384 ВСО по телефону 8(843)292-13-65 дежурному следователю.

Имеются ли у Вас какие-нибудь рекомендации военнослужащим, уклоняющимся от прохождения военной службы, которые могут являться нашими читателями?

Да, разумеется. Наш отдел находится по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20, и осуществляет прием военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы, по вопросу совершения самовольного оставления воинской части (неявки на службу).

Добровольное обращение может быть расценено в качестве явки с повинной, предусмотренной п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относящейся к обстоятельствам, смягчающим наказание за совершенное преступление.

Фактом добровольного обращения в 384 ВСО СК России лицо узаконивает свое нахождение вне сферы воинских правоотношений.

По обращению военнослужащего, уклоняющегося от прохождения военной службы, будут приняты меры к установлению всех обстоятельств самовольного оставления части (неявки на службу), а также причин его совершения.

В случае, если самовольное оставление части (неявка на службу) явилось стечением тяжких обстоятельств, то в соответствии с примечанием к ст.ст. 337, 338 УК РФ данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

Александр Павлович, можете сообщить немного о коллективе 384 ВСО?

В 384 ВСО служат военнослужащие, которые переведены в г. Казань из других субъектов Российской Федерации, в течение военной службы офицеры постоянно меняют место службы, когда в этом возникнет необходимость. Коллектив 384 ВСО сплоченный, готов к выполнению поставленных задач. Военнослужащие 384 ВСО принимают участие с спортивно-массовых, патриотических и социально-значимых мероприятиях. Ведут патриотическую работу с воспитанниками Казанского суворовского военного училища, участвуют в соревнованиях между сотрудниками правоохранительных органов Республики Татарстан, помогают ветеранам военной юстиции, принимают участие в правовом информировании военнослужащих войсковых частей и учреждений Казанского и Йошкар-Олинского гарнизонов.

Чтобы Вы хотели еще отметить в завершение нашего интервью?

Хотелось бы отметить, что всестороннее и эффективное выявление преступлений возможно лишь в активном взаимодействии с общественностью, общественными организациями, в том числе комитетом солдатских матерей, средствами массовой информации, командованием воинских частей, сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В связи с этим я от лица своих сотрудников выражаю признательность всем этим людям за уже проделанную работу и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

В предстоящем году приоритетными направлениями деятельности 384 ВСО СК России по-прежнему останутся выявление и расследование преступлений коррупционной направленности, воинских преступлений, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в воинских коллективах.

Александр Павлович, спасибо за интервью.