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Руководитель военного следственного комитета рассказал о результатах работы и предстоящих планах

07.04.2022, 11:44 prokazan.ru

На территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики деятельность по рассмотрению сообщений о преступлениях, а также расследованию уголовных дел в отношении военнослужащих и определенной категории гражданских лиц осуществляет 384 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации, который дислоцируется в г. Казани.

О результатах работы и предстоящих планах мы решили побеседовать с руководителем данного военного следственного отдела подполковником юстиции Салаповым А.П.

Александр Павлович, в прошлом году Вы уже давали интервью нашему изданию, что изменилось за прошедший 2021 год? Какие достигнуты успехи, что произошло нового во вверенном Вам коллективе?

В 2021 году коллективом отдела была проделана большая работа, которая позволила по ряду направлений деятельности существенно улучшить ранее достигнутые результаты.

Так, на 43 % (с 30 до 43) возросло количество впервые направленных надзирающему военному прокурору Казанского гарнизону уголовных дел с обвинительными заключениями, в том числе 9 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Кроме того, большое внимание продолжает уделяться работе по возмещению ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений. Так, в 2021 году по оконченным уголовным делам ущерб составил 2 млн. 630 тыс. руб., при этом в результате реализации процессуальных полномочий следователями удалось возместить 1 млн. 371 тыс. руб., а также наложить арест на имущество обвиняемых на сумму 2 млн. 209 тыс. руб. Тем самым следователи отдела обеспечили 100% возмещение ущерба, причиненного преступлениями государству и гражданам.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее актуальных уголовных делах, расследованных в 384 ВСО СК России и рассмотренных в 2021 году в суде?

Коллективом отдела ведется бескомпромиссная борьба с таким явлением как взятничество.

В прошлом году мною было рассказано о том, что промышлявшими взятками и денежными поборами работник одного из районных военных комиссариатов и старший офицер Казанского военного танкового училища были осуждены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях службы исполнения наказаний, также к ним были применены штрафы на крупные суммы, намного превышающие размеры получаемых взяток.

В 2021 году борьба со взятничеством была продолжена, и по уголовным делам, следствие по которым велось следователями 384 ВСО судами были осуждены ряд граждан, дававших взятки.

При этом, надо учитывать тот факт, что даже если дача взятки имело место несколько лет назад и пока что об этом никто не знает, но органам следствия это может стать известно, когда очередной взяточник будет пойман с поличным, ведь тогда следователями будут исследованы переписка последнего, банковские переводы и тому подобное, что позволит выйти на след взяткодателей спустя прошедшее время и тогда уже взяткодателям придется отвечать по всей строгости закона.   

С учетом изложенного, призываю граждан не давать взятки и не выступать посредником в даче взятки, а если уже произошла ситуация, когда пришлось столкнуться с вымогательством взятки должностным лицом или ранее пришлось дать взятку, советую обратится в следственные органы и заявить об указанных фактах, в таком случае, согласно действующего законодательства лицо, заявившее о таком преступлении будет освобождено от уголовной ответственности.

Александр Павлович, в апреле 2022 года началась призывная компания, для многих читателей актуальным является вопрос участия призывников в боевых действиях, есть ли Вам что сказать читателям?

Военнослужащие по призыву не должны принимать участие в боевых действиях, их участие запрещено. За исполнением данного запрета следят органы военной прокуратуры. Поэтому призывникам, а также их родителям, советую не уклоняться от призыва на военную службу, а напротив рассматривать призыв на военную службу как возможность получить военную специальность, а также получить льготы к поступлению в высшее учебное заведение. Уже сейчас, при трудоустройстве в государственную или муниципальную организацию требуют представить военный билет, а лицам, получившим справку взамен военного билета о том, что они не прошли военную службу без уважительных причин, в трудоустройстве отказывается. Кроме того, лица, уклоняющиеся от призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, подлежат уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ.

Александр Павлович, можете сообщить о том, совершаются ли военнослужащими преступления, связанные с уклонением от прохождения военной службы, а также каковы результаты розыска таких лиц?

За последние годы за воинскими частями, дислоцированными на подследственной 384 ВСО СК России территории, не учтено ни одного преступления, предусмотренного                                     ст. ст. 337-338 УК РФ.

Вместе с тем, хочется заметить, что уклоняющиеся от прохождения военной службы военнослужащие подрывают боеспособность войсковых частей, поскольку в их отсутствие другим военнослужащим приходится исполнять обязанности данных военнослужащих. Если кто-то из читателей знает о таких лицах, прошу сообщить о них в ближайший районный военный комиссариат или в 384 ВСО по телефону 8(843)292-13-65 дежурному следователю.

Имеются ли у Вас какие-нибудь рекомендации военнослужащим, уклоняющимся от прохождения военной службы, которые могут являться нашими читателями?

Да, разумеется. Наш отдел находится по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20, и осуществляет прием военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы, по вопросу совершения самовольного оставления воинской части (неявки на службу).

Добровольное обращение может быть расценено в качестве явки с повинной, предусмотренной п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относящейся к обстоятельствам, смягчающим наказание за совершенное преступление.

Фактом добровольного обращения в 384 ВСО СК России лицо узаконивает свое нахождение вне сферы воинских правоотношений.

По обращению военнослужащего, уклоняющегося от прохождения военной службы, будут приняты меры к установлению всех обстоятельств самовольного оставления части (неявки на службу), а также причин его совершения.

В случае, если самовольное оставление части (неявка на службу) явилось стечением тяжких обстоятельств, то в соответствии с примечанием к ст.ст. 337, 338 УК РФ данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

Александр Павлович, можете сообщить немного о коллективе 384 ВСО?

В 384 ВСО служат военнослужащие, которые переведены в г. Казань из других субъектов Российской Федерации, в течение военной службы офицеры постоянно меняют место службы, когда в этом возникнет необходимость. Коллектив 384 ВСО сплоченный, готов к выполнению поставленных задач. Военнослужащие 384 ВСО принимают участие с спортивно-массовых, патриотических и социально-значимых мероприятиях. Ведут патриотическую работу с воспитанниками Казанского суворовского военного училища, участвуют в соревнованиях между сотрудниками правоохранительных органов Республики Татарстан, помогают ветеранам военной юстиции, принимают участие в правовом информировании военнослужащих войсковых частей и учреждений Казанского и Йошкар-Олинского гарнизонов.

Чтобы Вы хотели еще отметить в завершение нашего интервью?

Хотелось бы отметить, что всестороннее и эффективное выявление преступлений возможно лишь в активном взаимодействии с общественностью, общественными организациями, в том числе комитетом солдатских матерей, средствами массовой информации, командованием воинских частей, сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В связи с этим я от лица своих сотрудников выражаю признательность всем этим людям за уже проделанную работу и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

В предстоящем году приоритетными направлениями деятельности 384 ВСО СК России по-прежнему останутся выявление и расследование преступлений коррупционной направленности, воинских преступлений, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в воинских коллективах.

Александр Павлович, спасибо за интервью.

 

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Аттракцион не для слабонервных: метеоролог предупредил о погодных качелях
13:18, 05.04.2022
Они больше ничего не должны: приставы в РФ не будут наказывать участников спецоперации на Украине
13:08, 05.04.2022
Бросил труп в сугробе: 14-летний школьник забил до смерти друга, с которым случайно поссорился
12:57, 05.04.2022
В больнице умерла 16-летняя беременная девочка
09:14, 05.04.2022
14-летняя школьница решила покататься с отцом на сноуборде и погибла
08:38, 05.04.2022
Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис
08:22, 05.04.2022
Заставит извиняться? Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов
05:00, 05.04.2022
Врач-сомнолог назвал опасную причину частых пробуждений по ночам
01:00, 05.04.2022
В больницу доставили школьницу с пулей в щеке
00:01, 05.04.2022
Недетская жестокость: 10-летняя девочка сбросила щенка с 20-го этажа
21:00, 04.04.2022
Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля
20:00, 04.04.2022
Пленный боец Айдара* рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
19:00, 04.04.2022
Песков попросил Кадырова не состязаться в патриотизме
13:34, 04.04.2022
Трое мужчин напали на воинскую часть и захватили оружие
13:09, 04.04.2022
Заочно арестованного судом Татарстана основателя пирамиды FrendеХ нашли в Дубае
12:32, 04.04.2022
Автобус с пассажирами упал с эстакады: двое погибли, 13 человек пострадали
10:46, 04.04.2022
Отдых Мечты: дети в лагере устроили секс-игры с мальчиком на весенних каникулах
10:33, 04.04.2022
Мужчина не заявил на жену, которая ранила его ножом, и она его зарезала
08:42, 04.04.2022
Обозвали Бандерой: российского спецназовца приняли за украинца и сильно избили
07:31, 04.04.2022
Женщина вышла после работы покормить бездомных собак, а ее зверски избили
07:03, 04.04.2022
Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица патриотов от лиц предателей
14:12, 03.04.2022
В сети появилось видео поимки шпиона, готовящего покушение на главу Казахстана Токаева
09:01, 03.04.2022
На концерте Сергея Трофимова погиб мужчина и пострадала женщина
05:00, 02.04.2022
Российский врач назвал 10 симптомов, которые говорят, что вам пора обследоваться на наличие рака
01:00, 02.04.2022
С теледоктора Малышевой в судебном порядке требуют 6 миллионов рублей
19:00, 01.04.2022
Володин посоветовал чиновникам, критикующим Россию, оставить посты и идти... в отставку
16:33, 01.04.2022
Мать на трое суток бросила голодных детей в квартире, полной фекалий
16:22, 01.04.2022
Доброе дело на новый лад: старушка помогла роботу-курьеру перейти через дорогу
15:05, 01.04.2022
Полиция задержала группу аферистов, которые обманывали только состоятельных мужчин
14:06, 01.04.2022
Жизнь заставила: судью Верховного суда поймали на краже фрикаделек в магазине
09:13, 01.04.2022
Мы малолетки, ничего нам не будет: в Казани бабушка пряталась от наглых подростков в туалете парка
08:00, 01.04.2022
Беженец рассказал, как бойцы Азова* поступали с мирными жителями в Мариуполе
07:48, 01.04.2022
Ломали людей: Следком расследовал дело о насилии в секте с 5 тысячами последователей
05:00, 01.04.2022
Врач рассказал, какие пигментные пятна могут быть признаком рака
01:00, 01.04.2022
Подросток погиб после того, как узнал, что отправил интимное видео не девушке, а какому-то мужику
00:01, 01.04.2022
На очной ставке ученица коррекционной школы опровергла, что ее насиловали врач и генерал в отставке
21:00, 31.03.2022
Где был пропавший Путин и кто устроил драку и угрожал ножом прямо в автобусе: Главное на 31 марта
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На пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
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На трассе из-за непогоды столкнулись 22 автомобиля: два человека пострадали
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Бойцовский клуб: в СНТ нашли бойцовских собак, которых кормили сеном, чтобы выбрать самых живучих
13:34, 31.03.2022
Мигрант из Узбекистана надругался над своей двухлетней дочкой
13:14, 31.03.2022
Пенсионер угрожал прострелить колени детям на детской площадке
12:01, 31.03.2022
Довела до состояния мумии: вынесен приговор женщине, которая полгода прятала маленькую дочь в шкафу
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Двое парней спалили иконы и часовню рядом с поселком
09:24, 31.03.2022
Последняя воля: 30-летняя внучка задушила больную бабушку из сострадания по ее же просьбе
08:00, 31.03.2022
Во время операции в частной клинике умерла 14-летняя девочка
07:47, 31.03.2022
Двоих мужчин забили палками из-за денежного долга, но они же и пошли под суд
05:00, 31.03.2022
Врачи назвали безобидный симптом, который часто говорит о редкой форме рака
01:00, 31.03.2022
Кот по кличке Пузик спас своего хозяина во время пожара, но сам чуть не погиб
00:01, 31.03.2022
Подвыпивший айтишник уснул в такси и потратил полтора миллиона на новенькие айфоны
20:00, 30.03.2022
Как я провела лето: трех санитаров больницы задержали за секс с двумя школьницами
14:08, 30.03.2022
В драке прокурора, судьи и полковника полиции виноватыми оказались... росгвардейцы
12:25, 30.03.2022
Рабочий на стройке не удержал кусок бетона и убил им своего коллегу
11:42, 30.03.2022
Лифт с 81-летней пассажиркой сорвался вниз
11:33, 30.03.2022
Депутаты городской думы устроили драку и сорвали заседание
10:39, 30.03.2022
В России предложили сократить рабочую неделю, чтобы сохранить занятость
10:20, 30.03.2022
Девушка, устроившая стрельбу в детсаду, заявила о ненависти к мужчинам: она хотела убить мальчиков
10:09, 30.03.2022
На Украине назвали условие, при котором будет подписан договор с РФ
07:00, 30.03.2022
Как расплачиваться россиянам за границей и когда в Татарстане ждать лета: Главное на утро 30 марта
05:00, 30.03.2022
В России найден новый, более опасный и неисследованный штамм коронавируса
01:00, 30.03.2022
Мужчина в порыве зарезал сожительницу, покалечил 11-летнего ребенка и пытался покончить с собой
20:00, 29.03.2022
Министр обороны Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
19:00, 29.03.2022
Ее искали с января: 15-летнюю школьницу, пропавшую зимой по пути в школу, нашли мертвой
15:44, 29.03.2022
Мать не кормила: истощенного шестидневного младенца доставили в больницу
14:03, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали назначение Кадырова генерал-лейтенантом
13:51, 29.03.2022
Министр обороны РФ Шойгу рассказал, что ждет срочников весеннего призыва, попадут ли они на Украину
12:09, 29.03.2022
В Госдуме не оценили идею Татарстана о введении смертной казни для педофилов-убийц
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Бегущие в РФ украинцы отчаянно пытаются провезти в тайниках оружие, гранаты и патроны
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08:48, 29.03.2022
Агрегаторов такси в РФ хотят обязать передавать информацию ФСБ
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Связали руки и забили: на Украине националисты жестоко убили российского военнопленнопленного
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Врач назвал симптомы после пробуждения, которые могут указать на начальную форму рака
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Молодой отец выбросил своего новорожденного сына в реку, чтобы его съели рыбы
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Что станет с КАМАЗом после праздников и почему тело женщины нашли лишь через год:Главное на 28 марта
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные закупки продуктов
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Отрубили руки и вырезали на животе свастику: СКР расследует жестокое убийство женщины в Мариуполе
14:57, 28.03.2022
Стрелявшая в детсаду девушка заявила, что женщин принижают и потребовала, чтобы мужчины рожали сами
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Насильник угрожал убить женщину ножницами
10:52, 28.03.2022
Пьяная женщина с размахом отметила свой день рождения тройной аварией с пострадавшими
10:08, 28.03.2022
Известного бойца ММА Максима Новоселова задержали за изнасилование молодой девушки
04:00, 27.03.2022
На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
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Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
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В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
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Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
Дурилка картонная: мужчина попытался ограбить банк с муляжом гранаты
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Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
21:00, 18.03.2022
Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
07:00, 18.03.2022
Первый выход человека в открытый космос и сестры Зиганшины на «Холостяке»: Главное на утро 18 марта
07:00, 17.03.2022
Инкассаторы потеряли сумку с деньгами,обмен валюты стоил мужчине 37 млн рублей:Главное на это утро
21:00, 16.03.2022
Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
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Вооружились до зубов: На чердаке дома нашли тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
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Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
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Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
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Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
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Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью