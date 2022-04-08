Следователи Следкома в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, который встречался с 11-летней ученицей третьего класса. В результате девочка забеременела, и известно об этом стало только после того, как мать отвела дочку к врачу с жалобами на боли в животе. Оказалось, что у девочки шесть месяцев беременности.

На 15-летнего подростка по части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" – её санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Парнишку допросили. Он признался, что хорошо понимал, чем может закончиться интим с подружкой. И он сам признал, что девочка совершенно не понимала, что с ней делает мальчик, и чем это может кончиться.

Как сообщают следователи, подросток признаёт вину в содеянном. Между тем, придётся ли юной девочке рожать – неизвестно.