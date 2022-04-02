Татарстан принял более 500 переселенцев из ДНР и ЛНР

Накануне ночью в Казань прибыл поезд из Таганрога, в котором находились 502 вынужденных переселенца из Донбасса. Основной состав прибывших – женщины, также приехали 90 детей и 168 мужчин.

Жителей ДНР и ЛНР проводили в автобусы и отвезли в санатории «Санта», «Васильевский» и «Жемчужина». Там для переселенцев подготовлены места, горячее питание и одежда. При необходимости медики окажут им помощь.

Содержать приезжих будут за счет средств из федерального бюджета. Каждый из них получит по 10 тысяч рублей. Власти Татарстана могут оказать помощь в трудоустройстве и распределении детей по школам и детсадам.

В регион могут привезти и других переселенцев. Татарстан подготовился принять 1020 человек.