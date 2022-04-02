Фильм "Микулай" татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая успешно прошел отбор на Каннский кинофестиваль.

Фильм рассказывает о пожилом человеке по имени Микулай, который живет в деревне. У него молодая беременная супруга. Его любят односельчане, но жизнь старика рушится с приездом в деревню парня, который уверяет, что он - сын Микулая.

В одном из этапов разработки фильма принимал участие Тимур Бекмамбетов. В фильме снялись Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Сами съемки проходят в деревне неподалеку от Казани.

Фильм представлен в категории "Психологический триллер".