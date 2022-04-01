Шло 60 февраля: Синоптики рассказали, когда в Татарстан наконец-то придет весна

Первоначально говорили, что в Татарстане ожидается ранняя весна. Но по факту она оказалась не такой уж и ранней. По крайней мере, сегодня, 1 апреля, на улице нулевая температура. И за несколько дней уже три раза выпадал снег. А по прогнозам нас ожидают новые снегопады и метели. Насколько нормально такая погода для начала апреля? И какая погода нас ждет в ближайшее время? Об этом - в материале Prokazan.

По словам начальника Гидрометцентра Татарстана, кандидата наук, доцента КФУ Феликса Гоголя, в падающем снеге нет ничего странного и противоестественного для начала апреля.

НОРМАЛЬНО ЛИ ВЫПАДЕНИЕ СНЕГА В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ?

“В начале апреля практически каждый год еще держится снежный покров и отмечаются осадки в виде снега. Поэтому нельзя сказать, что это что-то аномальное для апреля”, - говорит специалист.

И снег, по его словам, может сойти еще не так скоро.

“По многолетним данным снежный покров в Татарстане сходит где-то к середине апреля”, - сообщил Гоголь.

ПОГОДА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

По предварительному прогнозу регионального Гидрометцентра, в пятницу, 1 апреля, и в субботу, 2 апреля, в республике ожидаются осадки смешанного характера в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, сильный ветер. В ночные и утренние часы местами возможна кратковременная метель. Температуры воздуха 1 апреля ночью составят 0..-5°, днем 0.. +5°; 2 апреля ночью 0.. +5°, днем потеплеет до +5..+10°.

Фото: "РБК"

В гидрометцентре Татарстана также предупредили об ухудшении погодных условий в период с 1 по 3 апреля. Ночью и утром 1 и 2 апреля местами прогнозируются гололедные отложения и туман. В осадках и тумане видимость ухудшится до 500-1000 метров и менее.

В воскресенье, 3 апреля, нас ждет существенное потепление. Температура днем повысится до до +8..+13°, а в ночные часы составит 0..+5 градусов. Будут отмечаться осадки - в основном в виде дождя. Также местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

Ухудшение погоды будет сопровождаться значительным понижением атмосферного давления. А количество осадков за 1-3 апреля может приблизиться к месячной норме. В начале следующей недели по прогнозу Гидрометцентра Татарстана в республике также сохранится неустойчивая погода с существенными осадками.

ПОПЛЫВЕТ ЛИ КАЗАНЬ С ТАЯНИЕМ СНЕГА

В то время, как кто-то с нетерпением ждет, когда сойдет снег, другие с ужасом думают о том, что может принести с собой его таяние. И в этом плане есть чего опасаться. По мнению метеорологов КФУ, обилие накопившегося снега могло бы вызвать интенсивное половодье при его таянии.

«В настоящее время потепление у нас происходит монотонно, в этой связи высвобождающаяся влага инфильтруется в грунт. Благоприятным условием является то, что начало зимы выдалось таким, что грунт не успел промерзнуть, он способен принимать влагу. Таким образом процесс несколько нивелируется», – пояснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев.

КОГДА К НАМ ПРИДЕТ ЛЕТО

Аухадеев также спрогнозировал, что летняя погода установится в этом году несколько раньше - в 20-х числах мая.

«Мы оцениваем это примерно на неделю, декаду. Ожидается, что температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус. Согласно прогнозу на лето, июнь и август ожидаются в пределах климатической нормы, а июль, по показателям, оценивается чуть ниже нормы, то есть, холоднее. Однако это не говорит о том, что этот месяц будет отставать от нормального климатического хода, эта некая средняя величина. Это лето не будет лишено стандартной летней погоды, в том числе и жарких дней», – отметил Аухадеев.