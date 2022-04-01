С необычной и несколько странной инициативой выступили активисты поселка Дербышки. Они начали собирать подписи, чтобы провести референдум о создании Дербышенского департамента и в итоге отделения от Казани.

"Уже сформирована рабочая группа из 20 человек, соответствующие письма уже отправлены в исполком и главе Советского района Казани", - поясняет телеграмм-канал "Красные Дербышки".

Свое требование независимости активисты поселка пояснили тем, что Казань невнимательно относится к бедам и проблемам поселка, а администрация Казани на обращения реагирует совсем не так, как того хотелось бы местным жителям.

Не уточняется, за счет чего и как будут жить "Дербышки Освобожденные", из какого бюджета они будут финансироваться. Вероятно, тактика "пчелы против меда" детально продумана авторами инициативы, в противном случае предложение выглядит нелогичным.