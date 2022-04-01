1 апреля в Татарстане началась приемная кампания по регистрации заявлений от родителей будущих первоклассников. И чтобы чадо не осталось без места, многие родители решили заранее прибыть к дверям школы, в которой намерены обучать своего ребенка. Так, у казанского лицея № 186 "Перспектива" родители провели ночь в очереди. Многие отпросились с работы, чтобы ночные бдения не прошли даром.

Заявления у родителей администрация лицея начала принимать сегодня утром в порядке живой очереди.

Тем временем в мэрии Казани напоминают, что создавать ажиотаж и ночевать у школ не нужно. Все можно подать дистанционно в электронном формате.