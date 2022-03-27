Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в Россию осенью или зимой, вероятно, придет новая большая волна коронавируса. Об этом сообщает "Лента. ру"

При этом, отметил медик, рост заболеваемости наметится уже в ближайшие 3-4 недели.

"Это не будет такая волна, как при "омикроне", где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить", — сказал врач.

По мнению специалиста, волна будет вызвана преимущественно штаммом "омикрона" ВА.2 - "Дельтакроном".