В Краснодаре 29 марта стартует судебный процесс в отношении 12 росгвардейцев, которые отказались ехать на Украину.

Об этом сообщается на сайте Прикубанского суда Краснодара.

25 февраля 12 сотрудников роты ОМОН "Пластун", которые якобы не подчинились приказу принять участие в спецоперации на территории Украины были уволены. В момент, когда вышел приказ, они проходили учения в Крыму. Отказ участвовать в спецоперации они якобы объяснили незаконностью таких действий.

Бойцов перевезли в Краснодар, где провели служебное расследование, всех уволили. Омоновцы с таким решение не согласны, они подали иски о восстановлении на службе.