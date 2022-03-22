Избранные: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет в период с 22 марта

Советский и российский астролог Павел Глоба уверен, что последняя декада марта 2022 года - прекрасное время новых возможностей для нескольких знаков Зодиака. Начиная с 22 марта, на убывающую Луну обычно силы людей убывают вместе с небесным ночным светилом.

Но для трех знаков период после 21-22 марта будет действительно удачным: расположение звезд в их родных созвездиях и взаимодействие их с планетами Солнечной системы откроют коридор удивительного везения, стоит им воспользоваться. На все будет только 9 дней.

Телец

Тельцу стоит настроиться на большое везение в личной жизни. Вы можете помириться с кем-то для вас очень важным, вы можете начать новые отношения, закончить старые, завести роман, встретить удивительного человека, который перевернет всю вашу жизнь с ног на голову в лучшем смысле слова. Глоба советует Тельцам не сидеть дома, открыться новому, гулять и общаться. В эти 9 дней вы можете стать действительно счастливым и влюбленным человеком.

Дева

Девам стоит сосредочить усилия на финансах. С 22 марта им будет помогать в этом Меркурий. Появится возможность неплохо заработать, поменять работу, увеличить доходы, заняться новым делом, реализовать потрясающие проекты, которые к тому же окажутся довольно выгодными.

Глоба советует не откладывать с принятием решений - времени не так много. Удача не будет длиться вечно.

Скорпион

Скорпионам повезет больше всех: они могут преуспеть в последнюю декаду марта во всем, за что ни возьмутся. Наладится финансовая ситуация, все благоприятно сложится в личной сфере. Вы сможете даже выиграть в лотерею, если захотите испытать удачу. Главное, говорит астролог, не потерять голову от везения, не забыть, что декада продлится только до конца марта. Постарайтесь успеть навести порядок во всех делах, пока звезды вам благоволят.