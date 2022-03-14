Стоит ли казанцам скупать товары с прилавков и насколько Кадыров близок к Киеву: Главное на 14 марта

Пока в Татарстане отменяют обязательные прививки от COVID-19, Рамзан Кадыров утверждает, что вплотную приблизился к Киеву, даже намекнул, что он уже может находиться там. Основные события из разных сфер общества собрал в себе вечерний дайджест.

В Татарстане отменена обязательная вакцинация от коронавируса

Она действовала в республике с 11 октября 2021 года (Подробности).

"Мы вас найдем": Кадыров заявил, что был в 20 километрах от Киева, а сейчас - еще ближе

Первыми о прибытии Кадырова сообщили украинские СМИ. Сообщалось, что личным присутствием Кадыров решил поддержать российских военных родом из Чечни (Подробности).

В Казани двое мужчин ограбили продуктовый магазин и сильно избили продавщицу

Сообщается, что пьяные подельники зашли в торговый зал и потребовали, чтобы продавщица дала им алкоголь в долг (Подробности).

Двое детей провалились под лед, один погиб

Провалившихся несовершеннолетних заметил мужчина, который рыбачил поблизости. Он сразу побежал на помощь (Подробности).

На складах всего хватит на пару месяцев: власти Казани призвали людей перестать скупать товары

Ситуация с торговлей остается сложной - есть проблемы с продовольствием и непродовольственными товарами. Розничные торговые точки продолжают сталкиваться с высоким спросом на продовольствие (Подробности).