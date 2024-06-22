Трёх казанцев выписали из больницы после заражения ботулизмом

Республиканская инфекционная больница сообщает, что первые три человека с диагнозом «ботулизм» были стабилизированы и выписаны.

Ещё 15 человек продолжают своё лечение от последствий отравления салатом «Лобио» с консервированной фасолью.

Татар-информ сообщает, что врачи положительно оценивают динамику лечения всех пациентов.

Ранее мы писали, что число заболевших опасным заболеванием в Казани достигло 19 человек, из них 18 остались в больнице, а 1 человек отказался от госпитализации.