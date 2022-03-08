Доктор медицинских наук Моника Вассерман назвала симптом, который совершенно неочевиден, но может указывать на рак головного мозга. Доктор считает, что таким симптомом является необычное ощущение в ступнях, онемение пальцев ног, передает "ФедералПресс".

Насторожить должно покалывание в пальцах и стопах. Доктор пояснила, что многие онкологические больные жалуются на это ощущение, причем, отмечают, что появилось оно уже давно, еще до диагностики рака.

Связано ощущение с тем, что растущая опухоль нарушает нервные импульсы и передачу сигнала к нижним конечностям.

Если такое ощущение стало регулярным, повторяющимся, если к тому же появились проблемы со зрением, слабость, ухудшение умственных способностей, памяти, то следует незамедлительно записаться на прием к врачу и обследоваться.