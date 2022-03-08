Многие россияне ринулись снимать наличные на фоне санкций из-за военной операции на Украине. Как сообщают "Известия", эксперты дали совет, как хранить снятую наличность дома.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук заявил, что идеальное место для наличности дома - темное место, расположенное подальше от источников света. Также в нем должна быть комфортная влажность.

"Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в ней деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере", — отметил он.

Не стоит хранить деньги между страниц книг или газет, полиграфическая краска может испортить купюры. А мятые купюры не стоит гладить утюгом, так как можно повредить машиночитаемые знаки, подтверждающие подлинность банкноты.