Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Сегодня, 6 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности, сообщает ТАСС.

В подписанный закон уже появился на портале правовой информации. Документ приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Помимо этого устанавливает отягчающие наказание обстоятельства в отношении преступлений совершенных лицами, которые совместно проживают с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Уголовная ответственность будет также за укрывательство, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку. Также это касается случаев, когда в самом преступлении в отношении ребенка не принимали участие, но знали о нем.

В стране ужесточается уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера при использовании интернета или СМИ. Дополнительные меры ввелись против лиц, которые ранее уже были судимы за подобные преступления. За такие действия наказанием станет лишение свободы на срок до шести лет. При этом человека лишат возможности занимать различные посты и заниматься определенной деятельностью сроком до десяти лет.

Ранее, в январе был подписан закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.