Советский и российский астролог, писатель, публицист и предсказатель Павел Глоба рассказал, при каких условиях снова воцарится мир, как будут дальше развиваться события в России и на Украине, во всем мире.

По словам астролога, 13 февраля стартует особый период, когда Белая Луна войдет в Водолея и пробудет там около 7 месяцев. В это время обычно, считает Глоба, в людях просыпаются добрые, самые лучшие чувства: сострадание, взаимопомощь, отзывчивость.

Но в то же время подобное положение Луны создает риски: вероятны ошибки, при которых свободы может стать анархией, покорность - рабством. В сосудах звездного Водолея "живая" и "мертвая" вода усилят влияние на людей, а потому общество поделится на "чужих" и "своих", говорит Павел Глоба.

Водолей и Белая Луна повторяются каждые 7 лет, и именно в эти периоды происходят наиважнейшие политические события, как позитивные, так и негативные.

Самый важный период - с 31 мая по 9 августа. Именно в это время, говорит Глоба, появятся новые политические лидеры, которые смогут объединить народ.

Основное условие, чтобы снова наступил мир, считает Глоба, должно быть выполнено: это добро, справедливость, тяга к нравственности и правде.