Названа единственная группа крови, обладатели которой чаще других мучаются от болей в животе

Японские ученые выяснили, что группа крови является важным фактором, который помогает определить болезни человека.

Они определили, что есть взаимосвязь с болезнями желчно-кишечного тракта и группы крови человека. Так, стало известно, что обладатели первой группой крови чаще других имеют заболевания желудка и кишечника.

А вот люди со второй группой крови чаще страдают от болезней сердца и сосудов. Носителям третьей группы крови надо быть внимательней с органами дыхания, часто бывают бронхиты и астма, а вот люди, с четвертой группой крови страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата.