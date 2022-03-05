Американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку из США Бриттни Грайнер арестовали в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Федеральную таможенную службу.

"При прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, "зеленого" коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств", — говорится в сообщении ФТС.

У баскетболистки нашли несколько вейпов, в которых было масло каннабиса.

В отношении спортсменки возбудили уголовное дело, в качестве меры пресечения избран арест.