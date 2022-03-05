"Со времен государственного переворота в 2014 году правительство Украины возглавляют представители националистического экстремизма, которые при активной поддержке западных стран отреклись от развития дружественных взаимоотношений с Россией, мирного урегулирования конфликта на Донбассе и Луганске в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в сообщении ректоров вузов Татарстана.
"Целью военной операции являются защита людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, поражение военной инфраструктуры украинских радикалов, а результатом станет дальнейшее дружеское существование братских народов России и Украины - залог мира и стабильности в Европе на будущие десятилетия", - говорится в заявлении.