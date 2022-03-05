Совет ректоров высших учебных заведений Татарстана поддержал Путина, отметив, что действия российского президента для возвращения мира в ЛДНР будет способствовать стабилизации и безопасности всех стран в регионе.

"Со времен государственного переворота в 2014 году правительство Украины возглавляют представители националистического экстремизма, которые при активной поддержке западных стран отреклись от развития дружественных взаимоотношений с Россией, мирного урегулирования конфликта на Донбассе и Луганске в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в сообщении ректоров вузов Татарстана.

В заявлении Совета ректоров также говорится, что Россия была вынуждена пойти на такие меры.

"Целью военной операции являются защита людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, поражение военной инфраструктуры украинских радикалов, а результатом станет дальнейшее дружеское существование братских народов России и Украины - залог мира и стабильности в Европе на будущие десятилетия", - говорится в заявлении.