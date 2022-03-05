В Нижнекамске турецкие рабочие вышли на забастовку из-за роста курса доллара. Речь идет о рабочих предприятия "Гемонт". Администрация Нижнекамского района подтвердила факт, а также мотивы иностранцев: сообщается, что они действительно недовольны резким скачком доллара.

Поскольку иностранные рабочие получают здесь оплату в российских рублях, при переводе ее в доллары они теряют немало, сообщает "Татар-Информ".

Митинг посетил генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин. Он смог уладить конфликтную ситуацию. Рабочим, по достигнутым договоренностям, выплатят зарплату по курсу 90 рублей за доллар.