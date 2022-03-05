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Фото: ntr-24.ru

В Татарстане иностранные рабочие вышли на забастовку из-за роста курса доллара

05.03.2022, 15:59 46 prokazan.ru
В Нижнекамске турецкие рабочие вышли на забастовку из-за роста курса доллара. Речь идет о рабочих предприятия "Гемонт". Администрация Нижнекамского района подтвердила факт, а также мотивы иностранцев: сообщается, что они действительно недовольны резким скачком доллара. 
 
Поскольку иностранные рабочие получают здесь оплату в российских рублях, при переводе ее в доллары они теряют немало, сообщает "Татар-Информ".
 
Митинг посетил генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин. Он смог уладить конфликтную ситуацию. Рабочим, по достигнутым договоренностям, выплатят зарплату по курсу 90 рублей за доллар.
Происшествия Экономика Татарстан
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Курс евро в РФ уже поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума, не отстает и доллар
09:14, 28.02.2022
Кончились деньги на еду: школьники из России застряли в аэропорту в Париже
09:01, 28.02.2022
Центробанк рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкций
07:56, 28.02.2022
Глава российской делегации на конференции ООН внезапно извинился за события на Украине
07:25, 28.02.2022
Силовики получили приказ: на Украине начали стрелять на месте мародеров
05:00, 28.02.2022
Путин распорядился перевести российские силы в особый режим боевого дежурства
00:01, 28.02.2022
Учительница спасла девочку от незнакомца, который пытался забрать ее из школы
20:00, 27.02.2022
Родители два дня вызывали врачей: годовалая девочка с высокой температурой умерла
19:00, 27.02.2022
Канал «Пятница» прекращает сотрудничество с проектом «Орёл и решка»
13:10, 27.02.2022
Международная федерация дзюдо приостановила статус Владимира Путина как почетного президента
11:55, 27.02.2022
Зеленский отказался вести с Россией переговоры в Белоруссии
11:07, 27.02.2022
Российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной: это подтвердили в МИД Белоруссии
10:50, 27.02.2022
Разорившийся миллиардер от отчаяния скидывал вещи с балкона на прохожих
10:37, 27.02.2022
Минобороны: российские войска блокировали Херсон и Бердянск, последние сводки к этому часу
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
09:12, 27.02.2022
Взрослый мужчина сильно избил 8-летнего мальчика, случайно попавшего в него снежком
08:39, 27.02.2022
Трамп признал, что Путин оказался умнее руководства США по вопросу Украины
08:19, 27.02.2022
Зеленский передумал идти на переговоры, Россия возобновила спецоперацию на Украине
01:00, 27.02.2022
Актера Марата Башарова уволили из театра после его поддержки действий России на Украине
00:01, 27.02.2022
35-летний мужчина в общежитии надругался над двухлетней девочкой
19:00, 26.02.2022
Следователи проверят учителя, который угрожал детям поджогом
14:13, 26.02.2022
В Совбезе нашли удачный повод вернуть в России смертную казнь
13:56, 26.02.2022
Посмеялись и хватит: программу Ивана Урганта сняли с эфира после его высказываний об Украине
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
13:17, 26.02.2022
Чехия, Болгария и Польша заявили российским авиакомпаниям о запрете полетов в своем пространстве
13:05, 26.02.2022
Минобороны России подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили к этому часу
11:41, 26.02.2022
Силовики отработали новую тактику, к которой никто не был готов - пытку группой Любэ
11:17, 26.02.2022
Мужчина признался, что надругался над годовалым ребенком знакомых, которые пустили его пожить
10:31, 26.02.2022
Еще один топ-менеджер Газпрома покончил с собой и оставил прощальную записку
10:12, 26.02.2022
России запретили участвовать в Евровидении в 2022 году
09:55, 26.02.2022
США решили помочь Украине: Байден распорядился оказать помощь, в том числе и военную
08:30, 26.02.2022
Выходят встречать с советскими красными флагами: военные РФ без боя взяли украинский Мелитополь
08:13, 26.02.2022
Зеленский согласился на предложение Путина по переговорам
05:00, 26.02.2022
Мужчина поссорился с таксистом и бросил в него гранату
00:01, 26.02.2022
В больнице ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате
14:35, 25.02.2022
Женщина-подполковник МВД выпала из окна с пятого этажа и погибла
13:11, 25.02.2022
Самолет АН-26 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб
12:11, 25.02.2022
Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
11:55, 25.02.2022
Два учителя погибли при обстреле школы на Донбассе
10:48, 25.02.2022
Военные чиновники Европы заявляют, что Европа и США не хотят воевать с Россией
10:15, 25.02.2022
Следком: пьяная сотрудница полиции из ревности покусала свою знакомую
09:42, 25.02.2022
Российские представители ЛГБТ выступили с антивоенным призывом: нетрадиционные казанцы поддержали
08:41, 25.02.2022
Мать и отчим ответят за групповое убийство 6-летнего ребенка, который плохо читал
08:10, 25.02.2022
Под жесткие санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк
07:59, 25.02.2022
Зеленский попросил Путина о переговорах: просьбу передал через Макрона
07:44, 25.02.2022
В городах России люди выходят на незаконные акции, полиция задерживает их сотнями
05:00, 25.02.2022
Юристы рассказали, с кого требовать денег за упавшие на машину или на голову сосульки
00:01, 25.02.2022
Минобороны подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили за первые сутки
17:27, 24.02.2022
В Кремле ответили, долго ли продлится военная операция на Украине
15:41, 24.02.2022
Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса: инвалидность - в лучшем случае
15:30, 24.02.2022
Президент Украины Зеленский обиделся и объявил о разрыве дипотношений с Россией
13:55, 24.02.2022
Ученица пятого класса умерла, надышавшись дезодорантом
12:38, 24.02.2022
В Минобороны РФ заявили, что военные армии Украины массово покидают занимаемые позиции
11:44, 24.02.2022
Женщина открыла стрельбу в метро по кабинке дежурного по эскалатору
11:30, 24.02.2022
Женщина родила дома, замотала ребенка в полотенце и оставила умирать в ванной
09:17, 24.02.2022
15-летний мальчик пропал без вести после ссоры с матерью
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью