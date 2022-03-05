Двое сотрудников полиции сами попросили, чтобы им дали взятку. Так стражи порядка с Кубани планировали повысить служебные показатели, сообщает "Кубань 24". Но преступление пресекли сотрудники ФСБ, тем самым повысив свои показатели.

Установлено, что начальник ОЭБиПК ОМВД РФ по Калининскому району и оперуполномоченный того же отделения решили спровоцировать преступление.

Двое правоохранителей предложили местному жителю помочь им. Если бы мужчина отказался, то ему пообещали "много проблем". Таким образом, было сделано предложение, от которого отказаться невозможно.

Полицейские дали мужчине 15 тысяч рублей из своих кровных. Именно эти деньги он должен был дать в качестве взятки. Договорились, что в определенное время товарищ местного жителя поедет пьяным за рулем, а в условленном месте их будут ждать сотрудники ГИБДД, предупрежденные о нетрезвом водителе. На пассажирском сидении будет сам помощник полицейских с деньгами, и он даст другу их, чтобы "откупиться" от гаишников.

Схема быстро вскрылась. На полицейских возбудили дело о превышении полномочий.

Расследование уголовного дела продолжается.