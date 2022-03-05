Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ при задержании убили члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева, сообщает РИА "Новости".

Дубинский отметил, что Киреева подозревали в государственной измене. Дубинский, как сообщает "Газета Ру" , спрашивает, каким образом Киреев вообще мог попасть в состав украинской делегации на переговоры с Россией.

Ранее между Россией и Украиной прошли два раунда переговоров. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Идет подготовка к третьему раунду переговоров.