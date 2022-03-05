МВД по РТ начало проводить проверку по факту серьезного ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса в Татарстане. Грузовик Volvo и рейсовый пассажирский автобус столкнулись у деревни Сафоново в Зеленодольском районе.

Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь из Казани в сторону Зеленодольска, совершил левый поворот там, где движение разрешено только прямо. Попутно следующий рейсовый автобус не смог избежать столкновения.

В автобусе в момент происшествия было десять человек. Четверо пассажиров и водитель доставлены для осмотра в медицинское учреждение. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших, по уточненным данным, пострадавших пятеро.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.