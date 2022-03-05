В Мытищах в Московской области пьяная драка стоила жизни молодому человеку. Драка началась с обычной просьбы сделать музыку чуть тише, именно эта просьба почему-то была воспринята как оскорбление. В драке достали ножи, в итоге погиб именинник, который с компанией отмечал свой день рождения.

В драке серьезно пострадали трое, один из них погиб.

"Участники конфликта доставлены в следственный отдел, осуществляется их допрос, установлены лица, наносившие ранения, с ними работают следователи. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая", - заявила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудники допрашивают очевидцев и участников конфликта. Один из подозреваемых задержан, ему грозит реальный срок.