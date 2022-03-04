У 18-летнего игрока "Авангарда" Ивана Мирошниченко нашли лимфому Ходжкина. Речь идет о раке лимфатической системы.

Клуб ранее сообщил, что молодой хоккеист находится в клинике в Германии, а потому играть в новом сезоне точно не будет. К тому же руководство "Авангарда" пообещало взять на себя все расходы на лечение.

Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина) – это опухолевое заболевание лимфатической системы, которым болеют люди любого возраста, даже дети. Заболеваемость в России составляет 2,3 случаев на 100 000 человек.