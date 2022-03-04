Тело известной исполнительницы шансона 60-летней Анны Жуковой двое суток пролежало в квартире. В полицию позвонил 38-летний мужчина, который сообщил, что приехал проведать мать, но нашел ее мертвой. Известно, что женщина в последние годы проживала одна.

"При первичном осмотре на теле умершей 60-летней Анны Жуковой не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности за два дня до обнаружения. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти", - сообщает KP.RU со ссылкой на свой источник в здравоохранении.

Анна Жукова - автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, городской романс, лирическая новелла. Ее песни выходили в финал конкурса на радио, многие композиции попадали в различные музыкальные сборники. Анна записала два сольных альбома авторской песни.