В Омской области арестован 60-летний фермер, который зарезал своего работника, когда тот решил пожаловаться на маленькую зарплату.

Следователи СКР установили, что расправу фермер учинил в частном доме поселке Таврическое, когда вместе с сотрудником распивал алкоголь. 45-летний рабочий заявил главе КФХ, что тот очень мало платит за тяжелый труд на ферме. Фермер возмутился и нанес работнику удар ножом в шею.

Полиция задержала фермера, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Своей вины в убийстве рабочего фермер не признает.