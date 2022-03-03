Ученые из европейского фонда Lung обнаружили особенный, ночной, симптом, который вполне может указывать на развитие рака.

На развитие рака может указывать обструктивное апноэ (OSA). Это - кратковременная остановка дыхания во сне. Сначала человек перестает дышать, а потом начинает громко храпеть. В среднем продолжительность остановки дыхания может составлять до 40 секунд.

Дыхательные пути могут частично перекрываться, это приводит к снижению уровня кислорода в крови. Утром такие люди чувствуют себя невероятно уставшими прямо после пробуждения. Исследования показали, что у людей с апноэ часто развиваются разные формы рака, причем рискуют и женщины, и мужчины.