Бывшую сотрудницу ФСБ, трансгендера Екатерину Майерс, уроженку Читы поймали сотрудники полиции в Москве. Екатерина говорит, что причина задержания - американский флаг на ее рюкзаке, сообщает ИА ChitaMedia.

"Со мной работали сотрудники центра противодействия экстремизму и пытались выявить политическую подоплёку. Однако я указала, что флаг является элементом стиля и аксессуаром моды на рюкзаке Guess (являющийся брендом США, где есть надписи USA, brand, California)", — говорится в публикации Екатерины.

Трансгендер пожаловалась, что из-за сидения в одиночной камере пропустила прием гормонов, визит к врачу. Она намерена жаловаться на правоохранителей.

Ранее Екатерина была Алексеем Чумаковым - капитаном ФСБ. После трансгендерного перехода бывший сотрудник силовой структуры превратился в Екатерину Майерс.