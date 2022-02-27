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Быть взрослым - это не скучно: вот как развлекаются и развиваются казанцы
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12:33, 03.01.2022
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08:30, 16.02.2022
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13:17, 26.02.2022
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13:05, 26.02.2022
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Минобороны: российские войска блокировали Херсон и Бердянск, последние сводки к этому часу

27.02.2022, 10:37 180 prokazan.ru
За последние сутки российские военные блокировали Бердянск и Херсон, об этом заявил СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Помимо того, под контроль взяли Геничевск и аэропорт Черобаевка.
 
Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке военных из России отбили Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.
 
В Харьковской области добровольно сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Задержали 471 военнослужащего.
 
На 27 февраля российская армия уничтожила 975 военных объектов Украины.
 
Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.
 
В Министерстве обороны подчеркнули, что военные не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает, сообщает РИА "Новости".
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Подросток жестоко избил охранника школы, а потом - собственного отца
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Прыгали на голове: школьники избили одноклассницу возле школы и оставили без сознания лежать в снегу
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Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс
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Смертельная смена: сотрудницу железнодорожной станции убили, а мастера тяжело ранили
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Путин заявил, что НАТО достанут ракетами до Казани, но такое случится при одном условии
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Жену полковника устроили работать в главк МВД с поддельной справкой
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Эксперты назвали российские регионы с самым опасным общественным транспортом
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Юмористка Ирина Мягкова рассказала, почему ей некомфортно жить в Казани
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Путин подписал указ, поручив военным РФ обеспечить поддержание мира на Донбассе
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Врач-терапевт назвала две самых больших ошибки переболевших коронавирусом
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Последний рейс: пассажир задушил водителя такси и попытался сжечь его автомобиль
00:01, 22.02.2022
Подросток подстрелил друга, выполняя школьное задание
16:27, 21.02.2022
Подростки толпой избили пенсионера, защищавшего ребенка в кафе
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Подросток уронил свой мобильный телефон и погиб
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Мужчина с ножом отбивался от агрессивной стаи бездомных собак
08:44, 21.02.2022
Мужчина перерезал горло своей гостье из-за громкой музыки
01:00, 21.02.2022
Унесло с квадроциклом: Обнаружено тело пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина в Москва-реке
00:01, 21.02.2022
Умер под колесами Нивы: Полиция начала проверку в связи с убийством енота, снятым на камеру
11:53, 20.02.2022
Осужденного за изнасилование школьницы экс-депутата нашли мертвым в колонии
05:00, 20.02.2022
В воинской части избили шестерых солдат-срочников
01:00, 20.02.2022
Грабитель жестоко зарезал продавщицу секс-шопа, нанеся ей не менее 12 ударов ножом
20:00, 19.02.2022
Тело мужчины нашли среди сотен патронов и гексогена
19:00, 19.02.2022
Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловалии 16-летней девочки
14:31, 19.02.2022
Известный невролог дал совет, как быстро восстановиться после ковида, чтобы не было последствий
13:34, 19.02.2022
Знакомые депутата-педофила рассказали о причинах его смерти в колонии
11:30, 19.02.2022
Мужчина убил и расчленил подругу своей жены за то, что та сплетничала
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Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
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В тюрьме нашли тело депутата, который насиловал школьниц
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В больнице умер Народный артист России Геннадий Юхтин
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Пожилой мужчина попытался убить свою дочь топором и молотком
09:40, 18.02.2022
Турецкие СМИ назвали Татарстан автономной тюркской республикой
00:01, 18.02.2022
Российский математик просчитал, когда начнется шестая разрушительная волна коронавируса
20:00, 17.02.2022
Бизнес со школы: полиция поймала девятиклассника, который на широкую ногу торговал оружием
19:00, 17.02.2022
В любой момент: в Кремле заявили, что ситуация на границе России может воспламениться
12:26, 17.02.2022
ФАС проверит коммунальщиков из-за резкого роста тарифов на отопление
09:47, 17.02.2022
Мужчину, который убил и расчленил трансгендера, отпустили из-под стражи
09:34, 17.02.2022
9-месячного малыша доставили в больницу с отравлением гашишем
09:16, 17.02.2022
В ДУМ России возмутились тем, что Камила Валиева общалась с духовником сборной РФ в трудные минуты
08:53, 17.02.2022
Медсестра, обвиняемая в смерти семи пациентов, пыталась покончить с собой
08:46, 17.02.2022
Пока родители пили спиртное, младенец при странных обстоятельствах умер
05:00, 17.02.2022
Сын нашел пожилого отца мертвым и обглоданным крысами
01:00, 17.02.2022
Гаишники не поняли юмора и наказали водителя, который ради эксперимента заморозил свой автомобиль
00:01, 17.02.2022
Я тебя породил, я тебя и убью: пенсионер за 500 тысяч нанял киллера для собственного сына
20:00, 16.02.2022
В рюкзаке школьницы, погибшей при падении с крыши, нашли записку к бабушке - о чем она ее просила?
15:34, 16.02.2022
Следком проверит центр развития, в котором ребенка били куском сырого мяса
15:19, 16.02.2022
Ученикам 8 класса задали решить задачу о скорости остывания трупа и алиби убийцы: а вы решите ее?
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Мигранты на автобусной остановке жестоко избили учительницу и ее дочь
13:07, 16.02.2022
Задохнулся и никто не помог: семилетний ребенок погиб под завалом снега
11:39, 16.02.2022
Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал свою дочь-инвалида, девушка забеременела
09:52, 16.02.2022
В заваленной мусором квартире нашли двух голодных восьмимесячных малышей
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Прошения не подействовали: бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд продлил арест
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В Москве сбили топовую звезду TikTok Даню Милохина
08:18, 16.02.2022
Известный математик рассчитал для России вероятность войны в скором будущем
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Воспитатель детского сада воровала у детей золотые крестики
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ФСБ требует арестовать за госизмену мужчину, который живет рядом с космодромом
00:01, 16.02.2022
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По-другому никак: заболевшего мужчину доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора
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Страстно захотелось любви: двое мигрантов из Средней Азии изнасиловали женщину
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Молодая учительница переехала в глубинку учить детей и погибла из-за бытового пустяка
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Стоял неподвижно, как манекен: мужчина заживо сгорел прямо на городской площади
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Юристы пояснили, кому за долги могут заморозить водительские права
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью