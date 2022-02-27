За последние сутки российские военные блокировали Бердянск и Херсон, об этом заявил СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Помимо того, под контроль взяли Геничевск и аэропорт Черобаевка.

Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке военных из России отбили Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.

В Харьковской области добровольно сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Задержали 471 военнослужащего.

На 27 февраля российская армия уничтожила 975 военных объектов Украины.

Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.