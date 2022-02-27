Дональд Трамп, Российский президент Владимир Путин оказался умнее властей США в вопросе вокруг Украины, так как Вашингтон "позволил ему избежать" наказания за начала военной спецоперации. С таким заявлением выступил бывший лидер США сообщает РБК со ссылкой на телеканал Newsmax.

"Проблема не в том, что Путин умен, что, конечно, так и есть, — указал американский экс-президент. — А в том, что наши лидеры глупы, они до сих пор спускают ему с рук это издевательство".

Трамп отметил, что мир, затаив дыхание, наблюдает за событиями на Украине, а страны НАТО только угрожают России санкциями.

"Они говорят: «Санкция? Ну, это довольно слабое заявление». Путин говорит: «О, они собираются ввести против меня санкции; они вводили против меня санкции в течение последних 25 лет — вы имеете в виду, что я могу захватить всю страну, и они собираются ввести против меня санкции", — считает экс-президент США.

Вот при нем, отметил Трамп, Россия никуда не вторгалась.