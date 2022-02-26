Дмитрий Медведев. Об этом После приостановки членства России в Совете Европы у страны появился вполне законный повод вернуть смертную казнь. Такое мнение высказал заместитель главы Совета безопасности. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на РИА "Новости".

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников", — заявил Медведев.

Он напомнил, что смертная казнь активно используется как крайняя мера наказания в США и Китае.

Ранее ЕС ввел санкции против самого Медведева, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы МВД страны Владимира Колокольцева. Такое решение было принято после того, как Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.