В Саратовской области мужчина сознался в надругательстве над годовалым ребенком своих знакомых. Следователи СКР завершили расследование дела и готовы передать материалы в суд.

Семейная пара, воспитывающая двоих детей, разрешили 36-летнему знакомому, попавшему в трудную жизненную ситуацию, пожить у них. Как-то ночью супруги пошли в магазин, а годовалую дочку и пятилетнего сына оставили с гостем.

Мужчина изнасиловал годовалую девочку и нанес ей не менее 7 ударов по шее и голове. Родители вернулись и сразу вызвали полицию, ребенка госпитализировали.

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.