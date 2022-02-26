В Волгограде в полицию обратился водитель такси, который заявил, что другой водитель бросил в него гранату. После этого злоумышленник попытался быстро скрыться, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Выбравшись, мужчина начал убегать, но его задержали инспекторы ДПС.

Водитель такси рассказал, что его возмутило нарушение правил дорожного движения, которое допустил водитель второго автомобиля. Начался конфликт.

Изъятым с места события предметом оказалась страйкбольная пиротехника. Полицейские также выяснили, что водитель-гранатометатель находился за рулем с признаками опьянения. Мужчина отказался от медосвидетельствования.