В Волгограде в полицию обратился водитель такси, который заявил, что другой водитель бросил в него гранату. После этого злоумышленник попытался быстро скрыться, но не справился с управлением и врезался в дерево.
Выбравшись, мужчина начал убегать, но его задержали инспекторы ДПС.
Водитель такси рассказал, что его возмутило нарушение правил дорожного движения, которое допустил водитель второго автомобиля. Начался конфликт.
Изъятым с места события предметом оказалась страйкбольная пиротехника. Полицейские также выяснили, что водитель-гранатометатель находился за рулем с признаками опьянения. Мужчина отказался от медосвидетельствования.