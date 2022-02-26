В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 82-летнего соседа по больничной палате. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на представителя регионального Управления СКР Сергея Капитонова.

Следователи установили, что расправа состоялась накануне утром в Мариинской больнице. Пациенты поссорились, и более молодой дважды ударил ножом в грудь своего пожилого соседа по палате. Смерть последнего наступила на месте.

Ранее 47-летний мужчина был судим за оборот наркотиков и убийство. Сейчас следователи решают вопрос о помещении мужчины в СИЗО.