В Москве на Второй Владимирской улице под окнами многоэтажного жилого дома нашли мертвой 47-летнюю женщину-подполковника МВД. Известно, что работала она следователем, сообщает "МК".

По предварительной информации, женщина упала с высоты пятого этажа. Подробности выясняются. Сообщается, что "профилем" деятельности погибшей были фальшивомонетчики, именно такими делами занималась подполковник в своем отделе.

Telegram-канал Baza утверждает, что предсмертной записки на месте происшествия не обнаружили. Женщину экстренно доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако спасти ее не удалось.