Никто в Европе и США не желает воевать с Россией. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС. Так военная чиновница ответила на вопрос о желании западных и европейских стран поддержать Украину и вступить в военный конфликт с Москвой.

"Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим, — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", — заявила министр обороны, ее цитирует "Лента".

Спецоперация РФ началась в Донбассе 24 февраля. Ряд государственных СМИ сообщили, что минувшей ночью в социальных сетях на своей странице президент Украины Зеленский обратился к народу и пожаловался, что Украина осталась одна, и никто не хочет воевать вместе с ней против России.