Следователи Забайкальского Следкома начали проводить доследственную проверку по факту нападения нетрезвой сотрудницы полиции на односельчанку. Причиной женской разборки стала ревность, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу СКР.

Все случилось в селе Хапчеранга. Сотрудница полиции с подругой распивали алкоголь, а потом отправились в сельский магазин за добавкой. У кассы полицейская заметила знакомую, вспомнила, как та "строила глазки" ее супругу, и накинулась на женщину с кулаками.

Побив кассиршу магазина, женщина-полицейский скрылась с места, а потерпевшая обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, укус руки, гематомы и ушибы.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с законом.