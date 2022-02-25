Следователи в Новосибирске завершили расследование громкого уголовного дела о групповом убийстве шестилетнего ребенка, сообщили в региональном Управлении СКР.

Тело шестилетнего мальчика нашли в квартире в Кудряшовском поселке под Новосибирском. Мальчик не мог внятно прочесть текст, и из-за этого родители до смерти забили его руками и ногами, нанеся не менее 50 ударов. Мальчик скончался на месте.

Следователи установили, что мать и ее сожитель избивали ребенка также с применением ремня и кухонной утвари. Женщина свою вину так и не признала, мужчина вину признал частично. Дело передано в суд.